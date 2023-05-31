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Мужчина с оружием выбивал у ван Боммеля контракт на парковке

31 Мая 2023 • 18:49 Комментировать

Осенью прошлого года известный в прошлом футболист Марк ван Боммель подвергся нападению. Бельгийская прокуратура установила, что мужчину с оружием интересовал не автомобиль нынешнего тренера «Антверпена», а контракт с клубом. Об этом пишет портал Goal, ссылаясь на De Telegraaf.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что некий Джамалех Хабан планировал воспроизвести ван Боммелю следующее аудиосообщение: «Слушай, Марк, от этого зависит жизнь твоей семьи. Позволь мне стать профессиональным игроком. Не обращайся в полицию, иначе мы убьём тебя и твою семью. Мы знаем, где вы живёте».

Ван Боммель не пострадал физически, но он требует 5 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Обвинение требует для мужчины пять лет тюрьмы и 1200 евро штрафа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Антверпен
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