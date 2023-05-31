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Лига чемпионов

Назван самый дорогой клуб мира

31 Мая 2023 • 17:40 Комментировать

На страницах Forbes был опубликован список самых дорогих футбольных клубов в мире. На первом месте оказался мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов.

Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» со стоимостью в 6 миллиардов долларов. Топ-3 замыкает «Барселона», которую оценивают в 5,51 миллиарда долларов.

В десятку также попали «Ливерпуль» (5,29 млрд), «Манчестер Сити» (4,99), «Бавария» (4,86), «ПСЖ» (4,21) «Челси» (3,1), «Тоттенхэм» (2,8) и «Арсенал» (2,26).

Как видим, в топ-10 вошли сразу шесть представителей Премьер-лиги Англии.

Добавим, что «Интер», финалист Лиги чемпионов, оказался на 16-й позиции (1,03 миллиарда).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Челси Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ
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