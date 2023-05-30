Стало известно, сыграет ли Мхитарян в финале Лиги чемпионов

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, правами на которого владеет миланский «Интер», должен сыграть в финале Лиги чемпионов. По данным La Gazzetta dello Sport, хавбек успевает залечить травму бедра, которую получил в поединке против «Милана».

Как отмечает источник, Мхитарян на этой неделе возобновит тренировки с командой. В текущем сезоне Серии А Генрих провел 31 встречу, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против английского клуба «Манчестер Сити». Поединок состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.