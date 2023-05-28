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Лига чемпионов

Какие команды уже пробились в групповой этап Лиги чемпионов

28 Мая 2023 • 21:16 Комментировать (2)

Футбольный сезон постепенно завершается. На текущую минуту известны имена 23 команд, которые в следующем сезоне выступят на групповой стадии Лиги чемпионов. В этом списке находятся:

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Унион Берлин», «ПСЖ», «Ланс», «Бенфика», «Порту», «Фейеноорд», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Црвена Звезда» и «Шахтёр» Донецк.

Ещё три прямые путёвки в Лигу чемпионов будут разыграны в ближайшую неделю. Оставшиеся шесть билетов будут стоять на кону в квалификации.

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Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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InterSan
28 Мая 2023 в 21:50
Список больше похоже на Лигу Европы.
NOBODY
28 Мая 2023 в 21:36
что в этом списке делает помойка?????
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