Какие команды уже пробились в групповой этап Лиги чемпионов

Футбольный сезон постепенно завершается. На текущую минуту известны имена 23 команд, которые в следующем сезоне выступят на групповой стадии Лиги чемпионов. В этом списке находятся:

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Унион Берлин», «ПСЖ», «Ланс», «Бенфика», «Порту», «Фейеноорд», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Црвена Звезда» и «Шахтёр» Донецк.

Ещё три прямые путёвки в Лигу чемпионов будут разыграны в ближайшую неделю. Оставшиеся шесть билетов будут стоять на кону в квалификации.