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Лига чемпионов

Индзаги - о финале ЛЧ: «Интер» сделает всё, чтобы победить лучшую команду мира»

28 Мая 2023 • 07:38 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира «нерадзурри» встретятся с «Манчестер Сити».

«Сыграет ли Лукаку в финале? Еще есть время для принятия решения. Сделаем так, как будет луче для команды. Мы понимаем, что «Манчестер Сити» в данный момент является сильнейшей командой в мире. Они фавориты, но мы сделаем все, чтобы победить в этот вечер», - передает слова специалиста Football-Italia.

В полуфинале «Манчестер Сити» выбил мадридский «Реал», а «Интер» оказался сильнее «Милана».

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги
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