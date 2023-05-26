Гладилин считает, что «Зенит» мог бы оказаться среди десяти лучших клубов Лиги чемпионов

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, как бы «Зенит» выступил в новом сезоне Лиги чемпионов. Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

«Тот состав, который имеет «Зенит» — конкурентоспособен для Лиги чемпионов. Они могли бы попасть в десятку лучших клубов нынешнего сезона ЛЧ», — заявил Гладилин «Чемпионату».

По мнению специалиста, бороться за победу в Лиге чемпионов «Зениту» еще рано, но нынешний состав способен выступать на высоком уровне.

Ранее «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд стали чемпионами России. В оставшихся матчах сезона «Зениту» осталось провести два матча: против «Сочи» и «Факела».