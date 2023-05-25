Трезеге: «До сих пор больно вспоминать тот финал в Манчестере»

Француз Давид Трезеге, в прошлом выступавший за «Ювентус», признался, что даже спустя двадцать лет ему больно вспоминать поражение своего клуба в финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003.

Тогда «Ювентус» уступил по пенальти соотечественникам из «Милана», а Трезеге внес свою лепту в неудачу - он не реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.

- Манчестер - это очень неприятные воспоминания. Это единственный трофей, который мы с «Ювентусом» не смогли выиграть. История с пенальти - к сожалению, для меня чаще всего эти истории негативны, - цитирует слова Трезеге pianetamilan.it.