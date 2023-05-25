Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Трезеге: «До сих пор больно вспоминать тот финал в Манчестере»

25 Мая 2023 • 23:06 Комментировать

Француз Давид Трезеге, в прошлом выступавший за «Ювентус», признался, что даже спустя двадцать лет ему больно вспоминать поражение своего клуба в финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003.

Тогда «Ювентус» уступил по пенальти соотечественникам из «Милана», а Трезеге внес свою лепту в неудачу - он не реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.

- Манчестер - это очень неприятные воспоминания. Это единственный трофей, который мы с «Ювентусом» не смогли выиграть. История с пенальти - к сожалению, для меня чаще всего эти истории негативны, - цитирует слова Трезеге pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Давид Трезеге ЛЧ-2002/2003
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
23:06 · Лига чемпионов
Трезеге: «До сих пор больно вспоминать тот финал в Манчестере»
18:48 · Лига чемпионов
Хамес Родригес рассказал, где хочет играть
14:47 · Лига чемпионов
Ровно 10 лет назад поздний гол Роббена принёс «Баварии» трофей Лиги чемпионов
24 Мая
20:37 · Италия. Серия А
​34 года тому назад «Милан» одержал одну из лучших побед в истории клуба
18:12 · Лига чемпионов
Семак рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов
17:41 · Лига чемпионов
Итальянский журналист: «Сити» - фаворит финала? Ну давайте вспомним 1994 год...»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
07:58 · Италия. Серия А
Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги» 8
00:59 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Я знаю, насколько сильны итальянцы в финалах»
00:34 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги подтвердил, что Шкриньяр может сыграть в финале Лиги чемпионов 1
23 Мая
21:18 · Лига чемпионов
Индзаги: «Немногие ждали «Интер» в финале Лиги чемпионов, но мы верили в это с самого начала»
17:53 · Лига чемпионов
Мальдини вспомнил памятный стамбульский финал между «Миланом» и «Ливерпулем»
17:27 · Италия. Серия А
Вьери: «Буду болеть за все три итальянских клуба»
14:47 · Италия. Серия А
Булыкин — о снятии 10 очков с «Ювентуса»: «Это сильно влияет на психологию»
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
Все новости
Рекомендуем