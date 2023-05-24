Итальянский журналист: «Сити» - фаворит финала? Ну давайте вспомним 1994 год...»

«Манчестер Сити» считается фаворитом финала Лиги чемпионов, команде Хосепа Гвардиолы придется сразиться в Стамбуле с «Интером». Итальянский журналист Хавьер Якобелли считает, что «Манчестер Сити» может пострадать из-за этого давления.

Он напомнил историю 1994 года - тогда в финал вышла великолепная «Барселона» Йохана Кройфа с Хосепом Гвардиолой и все прочили ей победу над унылым и скучным «Миланом» Фабио Капелло.

Но итальянцы взяли и забили четыре безответных мяча сопернику - до сих пор эта победа остается самой крупной в финалах Лиги чемпионов в ее современном, комбинированном (группа плюс плей-офф) формате (с 1991 года).

- Этот «Интер» будет сражаться до последнего. Конечно, после игры с «Реалом» все относятся к «Манчестер Сити» как к безусловному фавориту. Но это может сыграть злую шутку, как в 1994-м году, когда все предсказывали триумф «Барселоны» Кройфа, а вместо этого «Милан» забил четыре мяча, - цитирует Якобелли fcinter1908.it.

Параллели, конечно, есть, та «Барселона», как и нынешний «Манчестер Сити», выдала перед финалом серию из большого количества победных матчей, вырвала победу в чемпионате Испании, хотя почти весь сезон лидировали выскочки из «Арсе...», простите, «Депортиво».

Но есть один важный и отличный аспект - решающие матчи чемпионата Испании в том сезоне состоялись 15 мая, а финал Лиги чемпионов - 18 мая 1994 года. У «Барселоны» было лишь 70 часов для отдыха перед важнейшим матчем, кроме того, игроки эмоционально выдохлись, празднуя победу в чемпионате.

А «Манчестер Сити», как известно, уже взял титул, да и до финала еще далеко...