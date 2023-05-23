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Мальдини вспомнил памятный стамбульский финал между «Миланом» и «Ливерпулем»

23 Мая 2023 • 17:53 Комментировать

Экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини вспомнил памятный финал Лиги чемпионов 2005 года. Тогда «россонери» после первого тайма вели со счётом 3:0, но мерсисайдцы умудрились отыграться за отрезок длиной в шесть минут во втором тайме. В итоге именно «Ливерпуль» выиграл трофей по итогам серии пенальти.

«Я забил гол на 40-й секунде и понял, что произошло что-то странное. Это матч, в котором мы доминировали 110 минут, а соперник хорошо сыграл 10 минут, и всё же мы проиграли.

Кто-то говорил, что мы праздновали в перерыве, но я как капитан никогда бы такого не допустил. Эти предположения далеки от реальности, и нет смысла комментировать их.

«Ливерпуль» изменил оборону, чтобы больше не пропустить, и смог забить трижды за шесть минут. Прелесть футбола ещё и в том, что спустя два года мы снова встретились с «Ливерпулем» в финале и победили», - слова Мальдини приводит Milan News.

В этом году финал Лиги чемпионов снова пройдёт в Стамбуле - сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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