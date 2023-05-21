«Ювентус» могут оставить без Лиги чемпионов

По ходу нынешнего сезона с «Ювентуса» снимали 15 очков за финансовые нарушения. Позже баллы туринцам вернули, однако разбирательство продолжается.

Как сообщает Corriere dello Sport, наказания для «Ювентуса» по очкам будет пересмотрено в понедельник. По данным источника, с туринского клуба могут снять 12 баллов. В таком случае команда переместится на седьмое место в таблице Серии А и не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что «Ювентус» хотят оставить без Лиги чемпионов, наказав таким образом клуб за их нарушения в финансовом поле.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 22 мая – против «Эмполи».