Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ювентус» могут оставить без Лиги чемпионов

21 Мая 2023 • 13:48 Комментировать (4)

По ходу нынешнего сезона с «Ювентуса» снимали 15 очков за финансовые нарушения. Позже баллы туринцам вернули, однако разбирательство продолжается.

Как сообщает Corriere dello Sport, наказания для «Ювентуса» по очкам будет пересмотрено в понедельник. По данным источника, с туринского клуба могут снять 12 баллов. В таком случае команда переместится на седьмое место в таблице Серии А и не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.  

Отмечается, что «Ювентус» хотят оставить без Лиги чемпионов, наказав таким образом клуб за их нарушения в финансовом поле.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 22 мая – против «Эмполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
21 Мая 2023 в 14:17
Да уж, Юве злостный нарушитель прям
Fire_Starter
21 Мая 2023 в 14:04
venge, ты там не повесился от этой новости? 😂😂😂
Fire_Starter
21 Мая 2023 в 13:59
Ой ой ой папуша.... 😲😲😲😲😲😲
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
08:08 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру Бензема в провальном матче с «Манчестер Сити»
20 Мая
20:47 · Лига чемпионов
Анчелотти - о поражении от «Манчестер Сити»: «Соперник был лучше и заслужил победу»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Сделаем всё, чтобы усложнить задачу «Манчестер Сити»
17:30 · Франция. Лига 1
Эррера объяснил, почему фанаты «ПСЖ» критикуют Месси
16:50 · Лига чемпионов
Снейдер верит в победу «Интера» над «Манчестер Сити»
15:50 · Лига чемпионов
Ровно 25 лет назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов впервые за долгое время
08:57 · Испания. Ла Лига
Хави назвал лучшую команду в мире
03:00 · Лига чемпионов
Стало известно, что сказал своим игрокам Гвардиола перед матчем с «Реалом»
02:53 · Лига чемпионов
Впервые с 2010 года в финале Лиги чемпионов не сыграет французский игрок
02:39 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Милана»: «Наш клуб вернулся в число лучших в Европе»
02:26 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» может стать десятым клубом в истории футбола, который сделает «требл»
00:38 · Лига чемпионов
Дальма считает, что Гвардиола боится «Интера» 5
19 Мая
23:18 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» не попало в ЛЧ впервые за девять лет
22:32 · Лига чемпионов
Моратти: «Лаутаро может стать героем финала Лиги чемпионов»
21:03 · Лига чемпионов
Игроки «Реала» не поняли решение Анчелотти оставить Рюдигера в запасе в матче с «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем