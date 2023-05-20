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Лига чемпионов

Ровно 25 лет назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов впервые за долгое время

20 Мая 2023 • 15:50 Комментировать

Ровно 25 лет назад, 20 мая 1998 года, «Реал» завоевал свой седьмой трофей Лиги чемпионов. Тогда в финале мадридская команда играла против «Ювентуса» в Амстердаме. «Сливочные» выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Предрага Миятовича.

Для «Реала» это был первый завоёванный кубок европейских чемпионов с 1966 года. Между шестым и седьмым трофеями «сливочных» прошло целых 32 года.

С тех пор «Реал» ещё семь раз выигрывал сильнейший клубный турнир континента – в 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Напомним, что в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2022/2023 «Реал» дошёл до полуфинала, где уступил «Манчестер Сити» (1:1, 0:4).

10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Предраг Миятович
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