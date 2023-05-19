Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кьеллини назвал единственную надежду «Интера» в финале с «Манчестер Сити»

19 Мая 2023 • 09:35 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался относительно финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером».

«Гвардиола по-прежнему одержим Лигой чемпионов. «Манчестер Сити» не может не выиграть турнир в этом сезоне, они большие фавориты. Единственная надежда «Интера» - это давление. Во всем остальном «Сити» кардинально на другом уровне», - передает слова Кьеллини инсайдер Даниэле Мари в своих социальных сетях.

Финальный поединок Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
11:06 · Лига чемпионов
Сперцян: «Очень рад за Мхитаряна, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение»
09:35 · Лига чемпионов
Кьеллини назвал единственную надежду «Интера» в финале с «Манчестер Сити»
07:12 · Лига чемпионов
Винисиус обратился к фанатам «Реала» после разгрома от «Манчестер Сити»
02:37 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш назвал главное качество Гвардиолы
02:22 · Италия. Серия А
Дель Пьеро гордится итальянскими командами
02:13 · Лига чемпионов
Уокер: «Чувствовал, что я быстрее Винисиуса»
01:32 · Лига Европы
Впервые за 25 лет в финале еврокубков сыграют сразу три итальянских клуба
00:46 · Италия. Серия А
Итальянский клуб сыграет в каждом из трёх финалов еврокубков 2
00:16 · Лига Европы
Моуринью в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубка
18 Мая
22:36 · Лига чемпионов
Гранат: «Не думал, что «Манчестер Сити» так без шансов разгромит «Реал»
22:17 · Лига чемпионов
В Испании игру Куртуа против «Манчестер Сити» оценили в 10 баллов
21:26 · Лига чемпионов
Эдерсон оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в финале Лиги чемпионов
21:03 · Лига чемпионов
Ещенко: «Нас ждёт интересный финал, мой фаворит — «Манчестер Сити»
20:52 · Лига чемпионов
Ещенко: «Сейчас «Манчестер Сити» играет в превосходный футбол!»
19:55 · Лига чемпионов
Канчельскис – об игре «Реала»: «Давайте не драматизировать ситуацию»
Все новости
Рекомендуем