Кьеллини назвал единственную надежду «Интера» в финале с «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался относительно финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером».

«Гвардиола по-прежнему одержим Лигой чемпионов. «Манчестер Сити» не может не выиграть турнир в этом сезоне, они большие фавориты. Единственная надежда «Интера» - это давление. Во всем остальном «Сити» кардинально на другом уровне», - передает слова Кьеллини инсайдер Даниэле Мари в своих социальных сетях.

Финальный поединок Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.