Винисиус обратился к фанатам «Реала» после разгрома от «Манчестер Сити»

Звездный форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор посредством социальных сетей обратился к болельщикам команды. На этой неделе «сливочные» крупно проиграли «Манчестер Сити» (0:4) и вылетели из Лиги чемпионов.

«Мы еще подарим вам радостные эмоции. «Реал» всегда возвращается», - оставил сообщение Винисиус в своих социальных сетях.

Напомним, что «Реал» уступил «Манчестер Сити» с общим счетом 1:5 и сложил полномочия победителя Лиги чемпионов.

В финале престижного еврокубка команда Хосепа Гвардиолы встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня.