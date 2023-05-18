Селюк: «Я снял проклятье шаманов с «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» в ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я снял проклятье шаманов, но надо еще выиграть у «Интера». Итальянские команды непростые. Надеюсь, что сейчас то время, когда «горожане» выиграют Лигу чемпионов», - передает слова Селюка издание «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Сити» победил «Реал» с общим счетом 5:1 и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира английский клуб встретится с миланским «Интером». Встреча состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.