Погребняк: «Реал» проиграл беспомощно, счёт мог быть 7:0»

Бывший форвард «Спартака» и «Динамо» Павел Погребняк высказался о разгромном поражении мадридского «Реала» от «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

«Манчестер» - лучшая команда в мире на данный момент. Но удивительно, что «Реал» проиграл так беспомощно, игра шла в одни ворота. Счёт спокойно мог быть 7:0 вчера», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Мадриде, была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет 10 июня.