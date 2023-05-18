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Лига чемпионов

Павлюченко: «Манчестер Сити» на голову сильнее «Реала»

18 Мая 2023 • 13:04 Комментировать

Известный в прошлом форвард Роман Павлюченко, поигравший за сборную России и лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«По первому матчу было заметно, что «Сити» на голову сильнее «Реала», всё по делу! При всей моей любви к мадридскому клубу вчера их превзошли абсолютно по всем игровым показателям», - цитирует Павлюченко издание «Чемпионат».

Ответный матч завершился разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0. В первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1.

В финале «горожане» встретятся с миланским «Интером». Матч состоится в Стамбуле 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роман Павлюченко Манчестер Сити
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