Газзаев назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался относительно предстоящего финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Манчестер Сити».

«Те команды, которые вышли в финал, заслуживают этого. Учитывая тот футбол, который сегодня показывает «Манчестер Сити», считаю «горожан» фаворитами в финале Лиги Чемпионов», - передает слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинале «Манчестер Сити» прошел «Реал» (5:1), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0). Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.