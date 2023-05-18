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Лига чемпионов

Газзаев назвал фаворита финала Лиги чемпионов

18 Мая 2023 • 12:06 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался относительно предстоящего финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Манчестер Сити».

«Те команды, которые вышли в финал, заслуживают этого. Учитывая тот футбол, который сегодня показывает «Манчестер Сити», считаю «горожан» фаворитами в финале Лиги Чемпионов», - передает слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинале «Манчестер Сити» прошел «Реал» (5:1), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0). Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Валерий Газзаев
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