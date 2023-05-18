Газзаев: «Манчестер Сити» раздавил «Реал»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на разгромную победу «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского коллектива.

«Сейчас «Манчестер Сити» является лучшей командой мирового футбола. Это был фантастический матч в их исполнении. Они с самого начала раздавили соперника. «Сити» доминировал всю игру», - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

«Манчестер Сити» одолел «Реал» по сумме двух матчей со счетом 5:1 и шагнул в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с миланским «Интером».