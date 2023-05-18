Генич - о «Манчестер Сити»: «Я бы плакал от счастья, если бы моя команда так играла»

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

Своим мнением по этому поединку поделился известный российский комментатор Константин Генич.

«Можно ли играть в футбол лучше, чем «Манчестер Сити»? Риторический вопрос. Я бы плакал от счастья, если бы моя команда так играла», - гласит сообщение Генича в социальных сетях.

«Манчестер Сити» победил «Реал» по сумме двух матчей и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против миланского «Интера». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.