Куртуа играл против «Манчестер Сити» с травмой

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа провел вчерашний матч против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов с травмой, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, бельгийский вратарь получил повреждение трицепса в недавнем поединке против «Хетафе» в чемпионате Испании. Несмотря на травму, Куртуа появился в основном составе «сливочных» и пропустил четыре мяча. Встреча прошла на «Этихаде» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Манчестер Сити».

В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. По сумме двух поединков «Реал» уступил 1:5 и завершил участие в Лиге чемпионов.