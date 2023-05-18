Лескотт отреагировал на разгром «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал разгромную победу подопечных Хосепа Гвардиолы над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» нужно насладиться этим вечером. Ведь у них такой повод - убедительная победа над таким соперником!» - передает слова Лескотта пресс-служба УЕФА.

В ответном матче «Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов английский клуб встретится с миланским «Интером». Встреча состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.