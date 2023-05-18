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Лига чемпионов

Гвардиола: «Бернарду Силва - один из лучших игроков, которых я видел»

18 Мая 2023 • 10:30 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о игре полузащитника Бернарду Силвы во вчерашнем матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 4:0, Бернарду оформил дубль.

«Когда выходишь в финал такого турнира, ты должен праздновать. Мои подопечные выступили впечатляюще. Хочу отметить игру Бернарду Силвы, это один из лучших футболистов, которых я видел в своей жизни», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет противостоять миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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