Капелло оценил шансы в финале «Манчестер Сити» - «Интер»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» встретится с английским «Манчестер Сити».

«Гвардиола вывел «Ман Сити» в финал Лиги чемпионов во второй раз. Его команда выглядит серьезным фаворитом. «Манчестер» очень силен, клуб укомплектован классными исполнителями. У этой команды нет слабых сторон», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

В полуфинале «Манчестер Сити» прошел «Реал» (5:1), а «Интер» - «Милан» (3:0). Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.