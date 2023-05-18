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Лига чемпионов

Винисиус назвал причину разгрома «Реала» со счётом 0:4

18 Мая 2023 • 09:27 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

«Мы не смогли выполнить то, что требовал главный тренер. Против такого соперника, как «Манчестер Сити», всегда непросто играть. Нельзя сказать, что мы показали плохой футбол, просто нам противостоял очень сильный соперник», - передает слова бразильского форварда Madrid Zone.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Винисиус Жуниор
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