Винисиус назвал причину разгрома «Реала» со счётом 0:4

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

«Мы не смогли выполнить то, что требовал главный тренер. Против такого соперника, как «Манчестер Сити», всегда непросто играть. Нельзя сказать, что мы показали плохой футбол, просто нам противостоял очень сильный соперник», - передает слова бразильского форварда Madrid Zone.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 10 июня.