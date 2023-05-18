Анчелотти раскрыл, где будет работать в новом сезоне

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно своего будущего в «королевском» клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

«В клубе никто не сомневается во мне. Недавно президент «Реала» дал понять, что мы вместе войдем в следующий сезон. Так что я буду здесь, и мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В ответном матче с «Манчестер Сити» мадридский гранд потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.