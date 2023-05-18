Уткин: «Магия «Реала» разбита реальностью»

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от вчерашнего матча ½ финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 4:0.

«В одни ворота полуфинал вышел. «Сити» так хорош, что к решающему матчу ничего и придумывать не надо. Их сезон. Магия «Реала» разбита реальностью!» - приводятся слова Уткина в его телеграм-канале.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Поединок состоится в Стамбуле (Турция), дата проведения встречи – 10 июня.