Губерниев: «Пусть «Реал» плачет»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромное поражение мадридского «Реала» от «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Футбольная мощь победила красивую футбольную вывеску! Пусть проигравший («Реал») плачет! В финале ЛЧ с «Интером» сыграет «Ман Сити»!» - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Второй матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершился разгромной победой «горожан» со счетом 4:0. «Горожане» вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с миланским «Интером». Матч состоится в Стамбуле 10 июня, начало – 22:00 по московскому времени.