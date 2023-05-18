Грилиш: «Гвардиола - гениальный тренер»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере команды после победы над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. В ответной игре «горожане» одолели «сливочных» со счетом 4:0.

«Мы хотим играть первым номером в каждом матче. Хосеп Гвардиола – гениальный тренер. Уверен, он знает, как обыграть «Интер». Это будет непростой матч против опытной команды. Слабые команды в финал не выходят. Нужно отдать им должное», - передает слова Джека BT Sport.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция). Дата проведения матча – 10 июня. Начало – 22:00 по московскому времени.