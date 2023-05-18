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Лига чемпионов

Грилиш: «Не каждая команда способна победить «Реал» со счётом 4:0»

18 Мая 2023 • 08:31 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о результате ответного матча против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Английский клуб победил «сливочных» со счетом 4:0.

«Невероятная игра. Очень приятно переживать такие моменты. Не каждая команда способна победить «Реал» с таким счетом. Мы сейчас неудержимы. Особенно на своем поле», - передает слова полузащитника BT Sport.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 5:1. В финальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с миланским «Интером». Игра пройдет в Стамбуле 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Джек Грилиш
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