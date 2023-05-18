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Лига чемпионов

Гвардиола: «Финал против итальянского клуба - не самый лучший вариант»

18 Мая 2023 • 08:25 Комментировать (1)

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором его команде будет противостоять миланский «Интер».

«Финал против итальянского клуба – не самый лучший вариант. Это очень конкурентоспособный соперник. Но у нас есть время, чтобы хорошо морально подготовиться к этому матчу», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно победил мадридский «Реал» со счетом 4:0. По сумме двух поединков «горожане» оделили испанский гранд – 5:1.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Мая 2023 в 08:32
Матч будет очень тяжелым для Интера.
Но на то и финал ЛЧ, чтобы терпеть
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