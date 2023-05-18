Гвардиола: «Финал против итальянского клуба - не самый лучший вариант»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором его команде будет противостоять миланский «Интер».

«Финал против итальянского клуба – не самый лучший вариант. Это очень конкурентоспособный соперник. Но у нас есть время, чтобы хорошо морально подготовиться к этому матчу», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно победил мадридский «Реал» со счетом 4:0. По сумме двух поединков «горожане» оделили испанский гранд – 5:1.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.