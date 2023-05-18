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Лига чемпионов

Уокер: «У «Манчестер Сити» нет суперзвезды, это заставляет на двигаться вперёд»

18 Мая 2023 • 07:54 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал комментарий после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

«Это было очень тяжело. У нас в команде есть Холанн, де Брёйне, Грилиш, но нет суперзвезды. Я считаю, что это как раз то, что заставляет нас продолжать двигаться вперед», - передает слова Уокера пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 5:1. В финале Лиги чемпионов английский клуб встретится с миланским «Интером», выбившим «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Кайл Уокер
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