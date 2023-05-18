Капелло дал совет Анчелотти, где продолжить карьеру

Известный итальянский специалист Фабио Капелло дал совет соотечественнику Карло Анчелотти, ныне занимающему пост главного тренера мадридского «Реала». В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:5) и вылетели из турнира.

«Это тяжелое поражение для «Реала». Думаю, Анчелотти сейчас задумывается о предложении сборной Бразилии. Это неплохой вариант для него. Если Карло хочет триумфом завершить карьеру, таким как победа на чемпионате мира, то это для него хороший шанс», - передает слова Капелло AS.

Напомним, что срок действующего контракта Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.