Куртуа назвал главную проблему «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после ответного матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Испанский коллектив потерпел крупное поражение со счетом 0:4 и покинул турнир.

«Самая главная наша проблема была в том, что нам не удавалось наладить игру в нападении. У нас не получалось создавать моменты, а соперник с каждой минутой чувствовал себя комфортнее. «Манчестер Сити» выиграл слишком много отскоков. Нельзя было допускать этого. Для полного анализа игры нужно пересмотреть матч», - цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» с общим счетом 1:5. В финале турнира английский клуб сыграет против миланского «Интера».