Бутрагеньо: «Манчестер Сити» был сильнее «Реала»

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде бал разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0:4. Своим мнением о результате поединка поделился вице-президент «королевского» клуба Эмилио Бутрагеньо.

«Я хочу поздравить «Манчестер Сити». Они были сильнее нас и заслуженно вышли в финал», - передает слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» одолел «Реал» по сумме двух матчей со счетом 5:1 и стал финалистом Лиги чемпионов. В решающем поединке турнира, который состоится на стадионе в Стамбуле, английский клуб встретится с миланским «Интером».