Оуэн - о разгроме «Реала»: «Манчестер Сити» был безжалостен»

Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался касательно ответного поединка между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я до сих пор пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Это было безжалостно, а ведь нужно учитывать силу соперника и стадию турнира. Это было невероятно. У меня захватывало дух», - передает слова Майкла BT Sport.

Напомним, что в ответном поединке «Манчестер Сити» разгромил «Реал» на своем поле со счетом 4:0. По сумме двух матчей «горожане» выиграли 5:1 и вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с миланским «Интером».