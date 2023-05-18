Гвардиола одержал сотую победу в ЛЧ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал сотую победу в Лиге чемпионов УЕФА в качестве главного тренера какой-либо из команд. Фактом делится Opta Sports. Минувшим вечером его команда разгромила мадридский «Реал» - 4:0.

Таким образом, Гвардиола стал третьим тренером в истории Лиги чемпионов по числу побед. Первое место – у рекордсмена по числу матчей в турнире (191) Карло Анчелотти – итальянец одержал 107 побед. Второе место – у бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Напомним, что теперь в финале ЛЧ, который пройдёт 10 июня в Стамбуле, «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет с «Интером».