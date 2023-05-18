Бернарду Силва – третий игрок в истории, оформивший дубль «Реалу» в полуфинале ЛЧ

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сегодня вечером оформил дубль в ворота мадридского «Реала». Встреча завершилось убедительным разгромом «сливочных» - 4:0.

Любопытно, что португалец стал третьим игроком в истории, который смог оформить дубль в ворота «Реала» на стадии полуфинала Лиги чемпионов. До 2011 года таких футболистов не было в принципе, пока это не сделал форвард тогда ещё «Барселоны» Лионель Месси. В 2013 году достижение аргентинца повторил нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Теперь, 10 лет спустя ворота «Реала» дважды в полуфинальном матче поражает Силва.

Напомним, что теперь в стамбульском финале «Сити» сыграет против миланского «Интера», эта игра станет первой официальной встречей между командами.