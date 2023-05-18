Финал ЛЧ станет первой официальной встречей между «Интером» и «Манчестер Сити»

Минувшим вечером официально стал известен второй финалист текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА – это «Манчестер Сити». «Горожане» Хосепа Гвардиолы безжалостно разгромили мадридский «Реал» - 4:0.

Теперь в финале турнира «Сити» встретится с миланским «Интером». Что любопытно, это будет первая официальная встреча между соперниками за всю историю клубов, сообщает Opta Sports.

Единственный случай в истории, когда первый матч между соперниками был в финале ЛЧ, был в 2005 году. Это легендарное «Стамбульское чудо» между «Миланом» - «Ливерпулем». И да, тот финал тоже проходил в Стамбуле.

О том, как развивались события вечерней игры, читайте в нашем обзоре.