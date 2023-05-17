«Манчестер Сити» не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже почти пять лет

Английский «Манчестер Сити» борется за путевку в свой второй финал Лиги чемпионов, команда выступала там в 2021 году, но тогда у нее еще не было Эрлинга Холанна и она проиграла «Челси» со счетом 0:1.

Сейчас подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы сражаются с мадридским «Реалом», при этом они не проигрывают дома уже двадцать пять матчей - очень убедительная статистика. В последний раз «Манчестер Сити» проиграл дома в Лиге чемпионов в сентябре 2018 года, тогда это случилось в игре с «Лионом».

Следить за событиями матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.