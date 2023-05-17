Пулишич – о победе в Лиге чемпионов: «Лучшее воспоминание»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич высказался о своей карьере.

«Я всегда хотел играть в Европе. Говорил отцу, что хочу оказаться там. Я всегда смотрел матчи Лиги чемпионов, когда рос. Оказавшись в Европе, со временем я стал стабильно играть в Дортмунде. Затем я перешёл в «Челси» и далеко прошёл в этом турнире [в Лиге чемпионов], сумев выиграть его. Это было что-то вроде лучшего воспоминания о моей клубной карьере», - рассказал Пулишич в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году. Тогда в финальном матче лондонская команда обыграла «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0.