Генич дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

Популярный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Сити» сыграет нагло, по-спортивному зло и результативно. Не исключаю ничью, к примеру, 2:2. Есть быстрый Винисиус, Родриго, Бензема. Они впереди могут что-то придумать. Мой прогноз - 1Х и ТБ (2,5)», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» пройдет сегодня, 17 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке соперники сыграли вничью со счетом 1:1.