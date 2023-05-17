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Лига чемпионов

Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

17 Мая 2023 • 13:22 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об ответном матче между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, в Англии голов будет побольше. Может быть, до 4:3, как год назад, не дойдут, но 2:1, 2:2 очень может быть. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», - приводятся слова Титова на страницах издания «РБ Спорт».

Второй матч «Манчестер Сити» против «Реала» состоится сегодня, 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Егор Титов
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