Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об ответном матче между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, в Англии голов будет побольше. Может быть, до 4:3, как год назад, не дойдут, но 2:1, 2:2 очень может быть. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», - приводятся слова Титова на страницах издания «РБ Спорт».

Второй матч «Манчестер Сити» против «Реала» состоится сегодня, 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.