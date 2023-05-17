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Лига чемпионов

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» должен выйти в финал Лиги чемпионов по игре» эксклюзив

17 Мая 2023 • 15:00 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». На прошлой неделе в Испании эти команды сыграли вничью 1:1.

- Я думаю, всё-таки «Манчестер Сити» по игре должен пройти в финал. Если бы арбитр судил первый матч как у нас, то, мне кажется, он у «Реала» бы трёх человек выгнал. Потому что «Сити» больше владел мячом и переигрывал «Реал» территориально, а те больше нарушали правила.

Я говорю, что «Сити» должен пройти в финал чисто по футбольным показателям. Но по околофутбольным вещам «Реал» предпочтительней, он умеет выжимать своё. «Сити» при плохой игре разваливается, а «Реал», наоборот, при плохой игре побеждает.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Александр Чугунов
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