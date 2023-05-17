Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

- Я думаю, фаворита в этой паре нет. «Реал» показал, что он умеет выигрывать суперважные матчи, даже находясь в неоптимальной форме, благодаря индивидуальному мастерству таких людей, как Бензема, Модрич и Винисиус. При плохой игре «Реал» всегда может вытащить результат. Предполагаю, что матч будет проходить с преимуществом «Манчестер Сити» по владению мячом, но это ни о чём не говорит, потому что у «Реала» очень быстрое фланговое нападение, и он будет жалить контратаками. Поэтому шансы 50 на 50. В принципе, в первом матче же было 1:1, так оно и есть.