Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал предстоящий ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид».

- «Реал» очень силён в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше они это доказали, пройдя серьёзных соперников и выиграв титул. Как бы тяжело матч ни складывался, «Реал» может выдать внушительный отрезок, перевернуть игру в свою пользу и пройти дальше. Счёт 1:1 в первом матче в Мадриде вообще не показателен. Во второй игре тоже можно ожидать чего угодно. Плюс Гвардиола почему-то в очень важных играх зачастую мудрит с тактикой и составом, что не позволяет его командам добиваться побед. Тем не менее мне хотелось бы, чтоб в финал прошёл «Манчестер Сити».