Уткин: «Леау - фрик и игрок для слабой команды»

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал нападающего «Милана» Рафаэла Леау за игру против «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Про Леау говорить смешно. Игрок для слабой команды. Без пространства, без контратаки он просто фрик, которого можно изготовить в миниатюре и вешать на елку. На этом функционал исчерпан», - написал Уткин в своих социальных сетях.

Ответный матч завершился победой «Интера» со счетом 1:0. Единственный гол забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес. «Нерадзурри» одолели «Милан» по сумме двух матчей (3:0) и вышли в финал турнира.