Булыкин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на ответный матч «Манчестер Сити» - «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Кто одержит победу? Наверное, пришло время «Манчестеру» выиграть Лигу чемпионов, так что ожидаю их победу со счетом 2:1», - передает слова Дмитрия издание Sport24.

«Манчестер Сити» примет «Реал» на стадионе «Этихад» в Манчестере сегодня, 17 мая. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу», была зафиксирована ничья со счетом 1:1.