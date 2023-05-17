Мостовой оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити»

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле встретится с мадридским «Реалом». Своими ожиданиями от поединка поделился бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

«Я бы сказал, что преимущество «Сити» 55 на 45, учитывая то, что первый матч закончился со счетом 1:1. Не надо забывать, что «Реал» в последние годы списывают, но они выигрывают», - передает слова Мостового издание «Газета.Ру».

Ответный матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.