Анчелотти рассказал о мотивации «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем ответном матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У «Реала» запредельная мотивация перед этой игрой. Понимаем, что будет очень тяжело, но мы постараемся сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению важной цели», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет сегодня, 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.