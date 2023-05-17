Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти рассказал о мотивации «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

17 Мая 2023 • 09:44 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем ответном матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У «Реала» запредельная мотивация перед этой игрой. Понимаем, что будет очень тяжело, но мы постараемся сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению важной цели», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет сегодня, 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.61 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
11:14 · Лига чемпионов
Уткин: «Леау - фрик и игрок для слабой команды»
10:55 · Лига чемпионов
Булыкин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»
10:46 · Лига чемпионов
Мостовой оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити»
10:40 · Италия. Серия А
Известны детали травмы Мхитаряна
10:09 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Моё противостояние с Винисиусом? Дело не только в нём, футбол – это командная игра»
10:01 · Лига чемпионов
Булыкин: «Манчестер Сити» — фаворит в матче с «Реалом»
09:44 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал о мотивации «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
09:37 · Лига чемпионов
Уткин: «Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал»
09:26 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Матч с «Реалом» - один из важнейших для меня в «Манчестер Сити»
08:53 · Лига чемпионов
Оуэн: «В финале «Интер» будет жать более жёсткий соперник» 1
08:46 · Лига чемпионов
Родриго высказался о матче с «Манчестер Сити»
08:05 · Лига чемпионов
Харгривз оценил силу «Интера», вышедшего в финал Лиги чемпионов
07:59 · Лига чемпионов
Игрок «Интера» Чалханоглу рассказал о сбывшейся мечте
07:28 · Лига чемпионов
«Милан» лишь дважды пробил в створ ворот «Интера» за два матча полуфинала ЛЧ
07:01 · Лига чемпионов
Дармиан: «Интер» сыграл два великих матча с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем