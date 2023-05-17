Уткин: «Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об ответном поединке между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась минимальной победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Игра «Милана» была беззубой. Ну и вот на кой они высадили «Наполи». Непонятно же. Было бы хотя бы интересно», - приводятся слова Василия в социальных сетях.

Напомним, что в первом матче «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0. В финале Лиги чемпионов команда Симоне Индзаги сыграет против победителя пары «Манчестер Сити» - «Реал».